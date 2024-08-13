Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'den hissedilen Suriye depremine ilişkin açıklama: 'Bekliyorduk'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:43

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Hatay’ın Yayladağı ilçesine 103 kilometre mesafede gerçekleşti. Saat 23.56’da meydana gelen depremin derinliği 19,38 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay illerinde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Görür’ün açıklaması şöyle:

“Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5 ‘luk ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle”