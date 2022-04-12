Karadeniz'deki depremler İstanbul'u etkiler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yorumladı
Karadeniz'de dün akşam saat 20.38'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Karadeniz'de dün akşam saat 20.38'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem, Zonguldak ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, meydana gelen depremle ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
''YORUM YAPANLARIN BİR KISMI KONUNUN UZMANI DEĞİL''
Depremin belirli kısımlarda hissedilip bazı bölgelerde hissedilmemesiyle ilgili konuşan Tüysüz, bu farklılığın nedenini açıkladı.
"Depremler, faylara ve deprem dalgalarına bağlı olarak; bazı bölgelerde daha şiddetli hissedilebilir. Fay uzanımı boyunca yer alan bölgeler daha çok sallanır. Ve zemin de önemli. Gevşek zeminler daha çok sarsılır'' ifadelerini kullanan Tüysüz, Karadeniz içerisinde yıkıcı depremlerin olmadığını söyledi.
Karadeniz'de meydana gelen depremlerin İstanbul için bir tehdit olmadığını belirten Tüysüz, sözlerine şu şekilde devam etti:
''- Artçıları da olmadı bu depremin, orada 15 kilometreye yakın bir çökel birikintisi var. Onun içerisinde zaman zaman oturmalara ve gaz çıkışları oluyor. Sıkışmalardan dolayı ortaya çıkan sarsıntılar olabiliyor.
- Daha büyük bir deprem olasılığı yoktur.
- "Doğruyu buldum" derseniz bilim sona ermiş demektir. Depremle iligili yorum yapanların belirli bir kısmı konunun uzmanı değil. Bir kişinin akademik unvan sahibi olması, her konuyu bildiği anlamına gelmiyor. Bunları da bir araya koyarsak farklı açıklamaların nedenlerini de anlayabiliriz."
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