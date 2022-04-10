Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha

10 Nisan 2022 Pazar, 19:16

Malatya'da dün meydanan gelen 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bir deprem daha meydana geldi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, merkez üstü Pütürge olan 3.8 büyüklüğündeki bir deprem, yerin 8.03 km altında kaydedildi.