Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 19:16
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha
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Malatya'da dün meydanan gelen 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bir deprem daha meydana geldi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, merkez üstü Pütürge olan 3.8 büyüklüğündeki bir deprem, yerin 8.03 km altında kaydedildi.


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