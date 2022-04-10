Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'da dün meydanan gelen 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bir deprem daha meydana geldi.
AFAD DUYURDU
AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, merkez üstü Pütürge olan 3.8 büyüklüğündeki bir deprem, yerin 8.03 km altında kaydedildi.
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