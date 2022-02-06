Son Dakika: Bursa'da deprem! (6 Şubat 2022)

Son dakika... Bursa'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi, büyüklüğünün ise 3,9 olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 15:14
Son Dakika: Bursa'da deprem! (6 Şubat 2022)
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler