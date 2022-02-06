Son Dakika: Bursa'da deprem! (6 Şubat 2022)
Son dakika... Bursa'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi, büyüklüğünün ise 3,9 olduğunu açıkladı.
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