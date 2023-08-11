Son dakika... Bingöl'de deprem! Erzurum'da da hissedildi...

Yayınlanma: 11.08.2023 - 06:51

Güncelleme: 11.08.2023 - 06:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, Riçhter ölçeğine göre saat 04.55'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7.43 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: