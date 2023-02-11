Prof. Dr. Selçuk Şirin'den eğitime deprem arası üzerine çağrı: Okulları açın, hepsi travma yaşıyor

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:38

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bahar eğitim-öğretim döneminde üniversitelerin uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eğitim öğretime başlama süresinin 20 Şubat'a uzatıldığını duyurmuştu.

Yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Selçuk Şirin, "çocukların zaten travma yaşamış olan ailelerle sürekli aynı ortamda kalmasının doğru olamayacağını" belirterek 'okulları açın' çağrısı yaptı.

Şirin, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okulları açın!

Hepsi travma yaşıyor. Okul sadece öğrenme yeri değil aynı zamanda sosyal ve duygusal ihtiyaçları giderme yeridir

Öğrencilerin arkadaşa, öğretmene, danışmana ihtiyacı var.

Çocukların aile ve ekran dışında zamana ihtiyacı var.

Depremden etkilenen yerlerde dışarıdan geçici görevlendirme dahil farklı çözümler geliştirilebilir. Türkiye’de yüzbinlerce atanmayı bekleyen öğretmen var. Çocukların zaten travma yaşamış ailelerle sürekli aynı ortamda kalması doğru değil. Sosyal bir ortama ihtiyaçları var."