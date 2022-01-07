Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Sencer İmer, yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 09:25
Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi
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Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi. İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Üniversitenin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Sencer İMER Vefat Etmiştir. Hocamıza Allah’tan Rahmet Kederli Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dileriz"


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