Propaganda aracında AFAD kolileri görüntülenmişti... Bakan Yanık'tan yeni açıklama!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:54

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:46

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracında AFAD kolilerinin görüntülenmesine ilişkin Cumhuriyet'in haberi gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu haberin kamuoyunda yarattığı etkiler devam ederken, Bakan Derya Yanık'tan yeni bir açıklama geldi.

"GÖRÜNTÜLERDEN BEN DE RAHATSIZ OLDUM"

NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtlayan Yanık, yaşanan durum nedeniyle özür dileyerek, şu açıklamada bulundu:

"Muhalefetin eleştirmesi yorumları bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bir açıklama yaptık. Bu açıklamayı milletimize borcumuz var. Muhalefet, bize kamu kaynaklarını kullanma ya da yandaşlara menfaat temin etme noktasında ders verecek sıralamaya girebilecek bir durumda değil. Seçim kampanyası yürüten herkes bilir. İl başkalıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçlar giydirirler, propaganda çalışmaları yaparlar. O bahsi geçen araç da bunlardan bir tanesi. Ben ne gördüm ne de aracı kullandık. Önümüzdeki süreç de kullanacağız.

Sanki biz talimatlandırmışız ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor. Bu kesinlikle doğru değil. Kamu kaynaklarını kullanacak olsam 5 tane AFAD kolisiyle yapmam bunu. Ben kendi makam araçlarımı bıraktım. Sivil araçla geziyorum. Arkadaşlar deprem bölgesi olduğu için yardım refleksiyle oldu. Bir art niyet ve kasıt yok. Bu anlamda da kamuoyundan arkadaşlarımız adına özür dilerim. Bunun olmaması gerekirdi. Görüntülerden ben de rahatsız oldum."

YANIK, ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNA DAİR DE KONUŞTU!

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

Erdoğan'ın midesini üşüttüğünü dile getiren Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyi. Milletin duası arkasında. Temposunun yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Midesini üşütmüş, Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor. İkramları kabul ediyor, çeşitli yerlerde mola veriyor. Günlük akışını değiştiriyor. Endişe edilecek bir şey yok. Programlarına da yarın başlayacak yoğun bir biçimde."

NE OLMUŞTU?

Seçim propagandası için giydirme yapılan araçlardan birinde, AFAD tarafından hazırlanan yardım kolileri görüntülenmişti. Cumhuriyet’in ulaştığı bölgedeki yurttaşlar, yardım kolilerinin Yanık’ın da fotoğrafının yer aldığı bu araçtan dağıtıldığını iddia etmişti.

Söz konusu haberin ardından Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir.

Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."