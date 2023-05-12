Provokasyonlar, tehditler, gözdağı mesajları... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu, başta Erdoğan olmak üzere iktidar kanadının kendisine yönelik tehdit ve gözdağı mesajlarını yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, sosyaş medya hesabından paylaştığı videoya "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:26
Provokasyonlar, tehditler, gözdağı mesajları... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi!
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar kanadının kendisine yönelik tehditlerine ve gözdağı mesajlarına bir video ile yanıt verdi.

"MİLLETİMİZ İÇİN, MİLLETİMİZLE BİRLİKTE"

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videoya, “Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun” notunu düştü.

İKTİDARDAN GÖZDAĞI MESAJLARI!

Türkiye'nin kader seçimine 2 gün kala, iktidar kanadının da açıklamaları farklı bir boyuta ulaştı.

Son anketlerde oy oranı, Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Twitter hesabından yaptığı seçim paylaşımında, “Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, bu sürecin fitili ateşlemiş ve seçimleri ‘darbe girişimi’ olarak nitelemişti. AKP'li Binali Yıldırım ise, "Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir" demişti.


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