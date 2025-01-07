PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı: İki çalışanın durumu kritik

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına giren kimliği belirsiz bir saldırgan, 2 çalışanı silahla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı: İki çalışanın durumu kritik
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:30

Rize şehir merkezinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, binaya girerek silahla 2 çalışanı hedef aldı. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan PTT çalışanlarını hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralıların durumunun kritik olduğunu açıkladı.

PTT binası güvenlik kordonu altına alınırken, saldırganın yakalanması çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek saldırganın izine ulaşılmaya çalışılıyor.


Etiketler: #PTT #silahlı saldırı

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