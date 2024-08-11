Raflarında farelerin gezdiği A101 şubesi mühürlendi... 'Abartıldığı kadar yok ama...'
Kilis'te market zinciri A101'in bir şubesinde, raflarda farelerin gezdiği görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine harekete geçen zabıta, marketi mühürledi.
Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan A101 Market, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda 10 gün süreyle kapatıldı.
Daha önce de ihlaller nedeniyle cezai işleme tabi tutulan market, sosyal medyada raflarda farelerin gezdiğini gösteren görüntülerle yeniden gündem oldu.
Bunun üzerine yapılan denetimlerin ardından, tespit edilen sorunlar sebebiyle markete geçici kapatma cezası verildi.
Denetim sırasında belediye yetkilisinin "Burada denildiği kadar fare sayısı var mı?" diye sorması ve market yetkilisinin de "Abartıldığı kadar yok ama var. Yok diyemiyoruz" dediği anlar da hayli ilgi çekti.
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