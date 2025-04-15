Rapçi 'Sansar Salvo' gözaltına alındı!

İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.

Rapçi 'Sansar Salvo' gözaltına alındı!
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AA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:40

İstanbul Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Rapçi, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

Ekin Can Arslan'a tepki yağarken, sosyal medyada görüntülerin şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunulmuştu. Arslan, gözaltına alındı.

 


Etiketler: #Sansar Salvo #gözaltı

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