Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rasim Ozan Kütahyalı davayı kaybetti... İmamoğlu'na tazminat ödeyecek!

Rasim Ozan Kütahyalı davayı kaybetti... İmamoğlu'na tazminat ödeyecek!

6.03.2026 12:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rasim Ozan Kütahyalı davayı kaybetti... İmamoğlu'na tazminat ödeyecek!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle verilen 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını onadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, iktidar yanlısı TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinaf incelemesinden geçti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını hukuka uygun buldu ve başvuruyu reddetti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEMİŞTİ?

Dava, Kütahyalı’nın 26 Mart 2024 tarihinde Lider TV’de yayımlanan “Barometre” programında İmamoğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açılmıştı.

Davacı taraf, programda kullanılan sözlerin 'Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığını ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını' vurgulamıştı.

Dava dilekçesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın programda “Her türlü şerefsizliği yapıyorsun”, “Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma” ve “CHP’li delegelere rüşvet dağıttığını raporunu okudum” ifadelerini sarf ettiği aktarıldı.

Davacı vekili, söz konusu ifadelerin internet ve medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığını vurgulayarak, 'kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı oluştuğunu' ve buna karşılık 50 bin TL'lik manevi tazminat talep ettiklerini belirtti.

'BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' SAVUNMASI!

Davalı taraf ise, açıklamaların 'basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini' savundu.

Ayrıca savunmada, “Ekrem İmamoğlu’yla da benim artık özel hesabım var” ifadesinin tehdit içermediği ve somut bir zarar tehlikesi oluşturmadığı öne sürüldü.

MAHKEME: 'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI'

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin değerlendirmesinde ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının korunması arasında denge kurulması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme, talep edilen 50 bin TL yerine 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Tazminatın 26 Mart 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kütahyalı’dan alınarak İmamoğlu’na ödenmesine karar verildi.

İSTİNAF KARARI ONADI!

Karara karşı Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise, dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Daire, 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını onadı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #tazminat #rasim ozan kütahyalı

İlgili Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan'ın başdanışmanı Göksel Aşan, Can Holding'den rüşvet aldığı iddiasıyla ifade verdi'
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan'ın başdanışmanı Göksel Aşan, Can Holding'den rüşvet aldığı iddiasıyla ifade verdi' Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın 'Can Holding' soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı, sonrasında görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın aylar önce Saran için sarf ettiği sözler yeniden gündemde: 'İmamoğlu' göndermesi!
Rasim Ozan Kütahyalı’nın aylar önce Saran için sarf ettiği sözler yeniden gündemde: 'İmamoğlu' göndermesi! İktidara yakın Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe kongresinin ardından Sadettin Saran'a yönelik söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal sözler: 'Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkacak'
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal sözler: 'Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkacak' Rasim Ozan Kütahyalı, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan Murat Ongun için "Ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam" ifadelerini kullandı.