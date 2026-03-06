Rasim Ozan Kütahyalı davayı kaybetti... İmamoğlu'na tazminat ödeyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, iktidar yanlısı TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinaf incelemesinden geçti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını hukuka uygun buldu ve başvuruyu reddetti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEMİŞTİ?

Dava, Kütahyalı’nın 26 Mart 2024 tarihinde Lider TV’de yayımlanan “Barometre” programında İmamoğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açılmıştı.

Davacı taraf, programda kullanılan sözlerin 'Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığını ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını' vurgulamıştı.

Dava dilekçesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın programda “Her türlü şerefsizliği yapıyorsun”, “Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma” ve “CHP’li delegelere rüşvet dağıttığını raporunu okudum” ifadelerini sarf ettiği aktarıldı.

Davacı vekili, söz konusu ifadelerin internet ve medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığını vurgulayarak, 'kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı oluştuğunu' ve buna karşılık 50 bin TL'lik manevi tazminat talep ettiklerini belirtti.

'BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' SAVUNMASI!

Davalı taraf ise, açıklamaların 'basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini' savundu.

Ayrıca savunmada, “Ekrem İmamoğlu’yla da benim artık özel hesabım var” ifadesinin tehdit içermediği ve somut bir zarar tehlikesi oluşturmadığı öne sürüldü.

MAHKEME: 'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI'

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin değerlendirmesinde ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının korunması arasında denge kurulması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme, talep edilen 50 bin TL yerine 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Tazminatın 26 Mart 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kütahyalı’dan alınarak İmamoğlu’na ödenmesine karar verildi.

İSTİNAF KARARI ONADI!

Karara karşı Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise, dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Daire, 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını onadı.