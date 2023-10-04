Rasim Ozan Kütahyalı küfür etti: 'Müneccim ya...ı'

Galatasaray-Manchester United maçı öncesi tahminlerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, tahminin doğru çıkması üzerine küfür ederek "'Müneccim ya...ı yedin mi' derler Anadolu’da…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:17
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi. Karşılaşma öncesi tahminlerde bulunan Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Icardi ve Zaha'nın gol atacağını söyledi.

Tahminleri doğru çıkan Rasim Ozan Kütahyalı, "Rasim abi sen kahin misin" diye soran muhabire, "Müneccim ya...ı yedin mi derler Anadolu’da…" diye yanıt verdi.

Kütahyalı, dün sabah saatlerinde gazeteci Nagihan Alçı ile tek celsede boşanmıştı.


rasim ozan kütahyalı

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