Rastgele ateş açan zanlıya müdahale eden 5 polis yaralandı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:39

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 4010 Sokak’ta ikamet eden Eray Arık’ın (45) tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, evinin penceresinden ateş ettiği 5 polis memurunu yaraladı.

Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetti. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sokakta elinde av tüfeği bulunan kişinin çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Şüphelinin, bölgeye ulaşan emniyet araçlarına ve polis memurlarına doğru ateş ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: