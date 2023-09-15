Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:36

AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Rauf Alp Denktaş, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine atandı. Peki Rauf Alp Denktaş kim? Yeni Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş nereli, kaç yaşında?

RAUF ALP DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Alp Denktaş, KKTC’nin kurucusu Rauf Denktaş’ın torunudur. Rauf Alp Denktaş'ın babası Raif Denktaş'tır.

Rauf Alp Denktaş, 2001 yılında Türk Dışişleri'ne katılmış ve diplomatik kariyerine Türk Dışişleri Bakanlığı NATO ve Batı Avrupa Birliği İşleri Dairesi'nde başladı.

2003 yılında Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde iki yıl süreyle Üçüncü Katip olarak görev yaptıktan sonra, üç yıl süreyle Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde İkinci Katip olarak görev yaptı.

Denktaş, 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'na döndükten sonra İsrail ve Filistin Masası'nda Türkiye-İsrail ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecine katılımı ve katkılarından sorumlu Birinci Sekreter olarak çalıştı.

2010 yılında Washington D.C.'ye Müsteşar ve Büyükelçilik Sözcüsü olarak atandı. 2011 yılında ABD Kongresi'nde Kongre İrtibat Şefi görevini üstlendi ve Büyükelçiliğin Capitol Hill'deki sosyal yardım çabalarına liderlik etti.

Kasım 2013'te Dışişleri Bakanlığı'nda NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenliği (Siyasi İşler) Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

Ekim 2015'te Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'ne Birinci Müsteşar olarak atandı. Birinci Komite'de (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik) Türkiye'yi temsil etti ve Güvenlik Konseyi'nde Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Kıbrıs ile ilgili dosyaları takip etti. BM Silahsızlanma Komisyonu'nun (UNDC) 2017 oturumu için Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Denktaş, Ekim 2018'de Daimi Temsilci Yardımcılığı görevine terfi etti. Denktaş, 10 Haziran 2019 tarihinde New York'ta düzenlenen Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme'ye Taraf Devletler 9. Toplantısı'na Başkan olarak seçildi.

Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans ve Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Denktaş, T.C. Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

Rachel Loren Denktaş ile evli olan Denktaş'ın bir oğlu ve bir kızı vardır.