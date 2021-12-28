Refah Partili belediyelerde Fethullahçı subayları nasıl işe almışlardı?

28 Aralık 2021 Salı, 17:12

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘terörle iltisaklı’ kişilerin işe başlatıldığı gerekçesiyle, İBB’ye özel teftiş başlattı.

Ülke gündemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasıyla giren konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almasıyla teftişe dönüştü.

REFAH PARTİLİ BELEDİYELERDE NELER YAŞANDI?

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre; İBB yönetiminin çalışanlar üzerinden hedef alınması, Türkiye’nin yakın tarihini hatırlattı.

AKP’nin kurucu ve yönetici kadroları 90’lı yıllarda Refah Partisi bünyesinde siyaset yapıyorlardı. 90’ların ikinci yarısı Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin koalisyon hükümetiyle birlikte siyasette yaşanan gerilimlere sahne oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkede irtica tehlikesinin arttığını belirterek, büyük bir ihraç süreci başlattı. 1996’da başlayıp 1999’a kadar süren ihraç döneminde Nakşibendi, Süleymancı, Fethullahçı gibi gruplara mensup toplam 753 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

İhraç edilenler arasında 243 kişiyle Fethullahçılar birinci sıradaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Refah Partisi’nin yönetimde olduğu çeşitli belediyelerde işe alındı.

“Fethullah Gülen tarikatı üyesi ve yöneticisi” olduğu gerekçesiyle 28 Şubat döneminde, TSK’dan atılan, atıldıktan sonra Refah Partisi Belediyelerde işe alınan, daha sonra AKP’nin çıkardığı bir yasa ile hepsine Kıdemli Başçavuş/Kıdemli Albay olarak rütbe ve tazminat verilen kişiler arasında 15 Temmuz’dan sonra rütbeleri geri alınanlar da oldu.

FETÖ üyeliği nedeniyle 701 nolu KHK ile rütbeleri ve hakları tekrar geri alınanlardan bir kısmı şöyle:

(E) Deniz Binbaşı Ceyhun Cesur

(E) Deniz Binbaşı Nail Doyuk

(E) Deniz Binbaşı Ömer Fuat Özçelebi (Banka Asya yöneticisi)

(E) Deniz Binbaşı Cebrail Çelik

ÖRGÜTLENMENİN BAŞINDAKİ İSİMLERDİ

1996 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapılan bir soruşturma sonucunda, Fethullahçıların örgütlenmesi deşifre edildi. Donanma Komutanı Güven Erkaya imzalı belgede, 12 kişinin ismi yer alıyordu. Hepsi TSK’dan ihraç edildi.

Dönemin hükümeti tarafından ihraç edilen isimlerden bazıları kamu görevine bazıları da belediyelerde işe alındı. Örnek verelim, Ceyhun Cesur, İstanbul Eminönü Belediyesi’nde, Orhan Sipahioğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Ali İhsan Çorbacı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı. Bu isimler, AKP dönemi çıkarılan yasayla rütbelerini geri aldılar. Ancak 15 Temmuz sonrası bazılarının rütbeleri yeniden söküldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1996’da Fethullahçıların 12 kişilik çekirdek kadrosunda yer alan ve faaliyetleri tespit edilerek YAŞ kararı ile TSK’dan atılan Orhan Sipahioğlu ve Emir Altıntaş’ın ABD’de Fethullah Gülen’i ziyaretleri sırasında çektirdikleri haber fotoğraf ortaya çıktı.

Sipahioğlu, AKP’li Gebze Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.