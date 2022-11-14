Reklam emekçileri tek çatı altında bir araya geldi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Reklamcılar Platformu çatısı altında örgütlenen reklam sektörü çalışanları, önceki gün Beyoğlu’nda bir araya geldi. Platform, sendikal faaliyetlerini “Sinema Televizyon Sendikası”nda sürdüreceklerini açıkladı. “Reklamcıların Fikir Birliği” kuruluş bildirisini, platform adına okuyan Yiğit Uysal, “Temel haklardan başlayarak mesai saatlerinden taban ücretlere kadar birçok hayati soruna çözüm bulmak amacıyla yola çıktık” dedi.

Şebnem Bayraktar, Serhat Varan, Yiğit Uysal, Melih Ediş, Gülşah Batıbeki, Onur Ali Kutluer ve Cüneyt Özalp’tan oluşan Reklamcılar Platformu Yönetim Kurulu, Cumhuriyet’e ortak bir açıklama yaptı. Önceliklerinin “geniş çaplı bir örgütlenme” olduğunu belirten yönetim kurulu üyeleri, şunları söyledi:

"ORTAK KARAR ORTAK SÖYLEM"

“Platformumuz başta ücretler, fazla mesai, beslenme ve sağlık sigortası gibi kritik konular olmak üzere yaşanan mağduriyetler konusunda hak kazanımları için çalışacak. Ortak karar, ortak söylem, ortak tavır yaklaşımıyla bu problemleri çözeceğiz. 2023 yılı içerisinde tüm ajanslardan temsilcilerle oluşturacağımız ‘temsilciler meclisiyle’ ilk genel kurul toplantımızı yapacağız.”