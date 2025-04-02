Reklam tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:23

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda seyir halindeki otomobil, Sandıklı ilçesi Ballık kavşağında kontrolden çıkarak totem reklam tabelasına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen otomobilin sürücüsü Emre Öztürk hayatını kaybetti.

Savcılık olay yerinde inceleme yaparken, Öztürk’ün cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.