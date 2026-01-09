Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 08:37:00
ANKA
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri içeren yönetmelik, 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kadrolu öğretmenlerin ilk atamaları, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, mazerete bağlı atamalar ile hizmet puanı hesaplama esasları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, 16 Haziran 2023 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma süresi 3 yıl olarak belirlendi. Ayrıca öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami 12 yıl görev yapabilmesine ilişkin hüküm getirildi. Bu süreyi dolduran öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

Yönetmelikte, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere bağlı yer değiştirme işlemlerinin yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde gerçekleştirilmesi öngörüldü. Sağlık ve can güvenliğine bağlı yer değiştirmelerin ise takvime bağlı olmaksızın yapılabileceği kaydedildi.

Hizmet puanlarının, öğretmenlerin görev yaptıkları hizmet bölgesi ve alanlarına göre günlük puan üzerinden hesaplanacağı belirtildi. Hizmet puanı hesabında 1 Şubat 2026 tarihine kadar önceki hükümlerin uygulanacağı, yeni puanlama esaslarının ise 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği kayda geçirildi.

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.

