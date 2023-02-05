Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliye 'engelli metin'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı” önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Engelli bireylerin haklarının korunmasını, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan metnin görme engellilerin okuyabileceği formatta olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle özlük haklarına ilişkin metni okuyamayan engelli yurttaşlar mağdur oldu.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Hüseyin Varol ve Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, Resmi Gazete’de yayımlanan engelli hakları planının doğru formatta yüklenmemesine tepki gösterdi.

(Hüseyin Varol)



‘ERİŞİLEBİLİRLİK HAKTIR’

Kendisi de görme engelli olan İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Varol, “Normalde telefonlarda ve teknolojik cihazlardaki ekran okuyucu uygulamalar vasıtasıyla erişimde bir sorun yaşamıyoruz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı gibi yayımlanan bazı dökümanlar fotoğraf formatında yüklendiği için cihaz onu fotoğraf olarak algılıyor ve okumuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kanunları okumakta sorun yaşamıyoruz fakat Cumhurbaşkanlığı Kararları ve genelgeleri yazılı olarak değil fotoğraf formatıyla yüklendikleri için doğrudan okuyamıyoruz. Onu program kullanarak başka formata dönüştürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Varol ayrıca bürokratların kolayına geldiği için bu şekilde yüklediklerini belirterek “Erişilebilirlik hak olmanın ötesinde hakların ön koşuludur” ifadelerini kullandı.

(Cemalettin Gürsoy)



‘BİZE HİTAP ETMİYOR’

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Gürsoy ise şunları söyledi:

“Engellileri ilgilendiren yasalar, muhataplar baz alınmadan, bunu nasıl yaparsak daha geniş kitleler faydalanır düşüncesi olmadan yayımlanıyor. Çoğu yönetmelik engellilere hitap etmiyor. Seçim zamanı çıkarılan şeyler. Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor.”