Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatları için yeni düzenleme: Eczacılar artık o kaybı yaşamayacak...
Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarının Euro kuru değişikliğine bağlı olarak güncellendiğini ve eczacıların karlılık baremlerinin artık her kur güncellemesi döneminde yeniden belirleneceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile ilaç fiyatlarının nasıl güncelleneceğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Düzenlemenin, ilaç fiyatlarının dönemseldir ve Euro kuru değişikliklerine bağlı olarak belirli kurallar çerçevesinde her yıl güncelleneceğini vurguladı.
İLAÇ FİYATLARININ GÜNCELLENME YÖNTEMİ
Açıklamada, ilaç fiyatlarının belirli bir yılın ortalama Euro değerinin belirli bir yüzdesine göre güncellendiği ifade edildi.
Diğer ülkelerde olduğu gibi, ilaç fiyatlarının güncellenmesi bütçe disiplini çerçevesinde yapılmakta ve yalnızca beşeri tıbbi ürünleri değil, aynı zamanda ithal ilaçları da kapsıyor. Bu düzenleme ile ilaç fiyatları, döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenecek.
ECZACILAR GELİR KAYBI YAŞAMAYACAK
Mevcut düzenlemede, ilaç fiyatlarına yapılan güncellemeler eczacılar için karlılık dilimlerinin sabit kalmasına neden oluyordu. Bu durum, birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranlarıyla satılmasına yol açıyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte, eczacıların kar marjları belirli bir düzeyde düzenlenmiş olup, şu şekilde belirlendi:
- Birinci Kademe (328 TL'ye kadar): Yüzde 28 karlılık
- İkinci Kademe (328-657 TL arası): Yüzde 18 karlılık
- Üçüncü Kademe (657 TL ve üstü): Yüzde 13 karlılık
Bu karlılık dilimleri, eczacılar için önemli bir gelir kaybının önüne geçilmesini sağlayacak şekilde düzenlendi.
YENİ DÜZENLEME İLE ECZACILAR YARAR SAĞLAYACAK
Yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin eczacılar için önemli bir avantaj sunduğu belirtildi. Eczacılar, ilaç fiyatlarına yapılan her kur güncellemesi ile karlılık baremlerinin de aynı oranda yükseleceğini görecek.
Bu sayede, ilaç fiyatlarındaki artışlardan eczacılar aynı oranda yararlanabilecek ve olası gelir kayıplarının önüne geçilecek.
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