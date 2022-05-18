Resmi Gazete'de yayımlandı: YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

AA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:30
Resmi Gazete'de yayımlandı: YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ile mavi kart verilen gerçek kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, mavi kart ve pasaport kullanarak uzaktan kimlik tespiti yoluyla YUVAM kapsamında hesap açmalarına olanak tanındı.

Ayrıca aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla hesap açabilmelerinin önü açıldı.

 


Resmi Gazete

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