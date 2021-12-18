Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: Otomobil batarya fabrikası kuruluyor

18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:20

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye'deki bazı şirketlerin ortaklığıyla devlet öncülüğünde başlatılan yerli otomobil girişimi TOGG için, otomobil bataryası kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli otomobil için kurulacak batarya hücresi ve modül üretim tesisi hakkında yayınlanan kararnameyi Twitter hesabından paylaşımda bulunarak kutladı.

"TÜRKİYE'NİN İLK OTOMOBİL BATARYA FABRİKASI KURULUYOR!"

Varank, "2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $’dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" dedi.

ERDOĞAN, MUSK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin verilen bilgilerde ikilinin, batarya alanında çalışmakta istekli oldukları duyurulmuştu.

İşte o paylaşım: