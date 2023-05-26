Restoran çalışanları ile müşteriler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Bursa'da, restoran çalışanları ile müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bacağından vurulan müşterilerden Hasan A.(41) ve Erhan B.(39) yaralanırken, ateş eden çalışanlardan Orhan T. ile Muhammed M.(35) olay yerinden kaçtı.
İnegöl-Alanyurt yolunda , saat 01.00 sıralarında; Hasan A. ve Erhan B. yol üzerinde bulunan bir restorana eğlenmek için geldi.
Bir süre burada alkol alan iki arkadaş ile restoran çalışanları Orhan T. ve Muhammed M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken diğer çalışanların araya girmesiyle müşteriler restorandan dışarı çıkartıldı.
BİR ANDA ATEŞ AÇTI
Kavganın büyümesi üzerine, Orhan T. yanında bulunan tabanca ile Hasan A. ve Erhan B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Hasan A. ve Erhan B. yere yığıldı. Bu sırada Orhan T. ile Muhammed M. otomobil ile olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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