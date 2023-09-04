Restoran önünde silahlı kavga: 1 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan restoran önünde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.
Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde, gece saat 03.00 sıralarında daha öncesinden aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup restoran önünde karşılaştı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada her iki tarafta yanlarında bulunan silahlar ile birbirlerine ateş açtı. Kavga esnasında ayağına kurşun isabet eden Y.Ö. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı Y.Ö., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- Gericiler de tek ses oldu!
- İlkin Aydın'dan muhabire: 'Ben siyasi şeyler söylüyorum'
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Guidetti'den Vargas'a övgü!