Bodrum'da restoran yangını... Mekan kullanılamaz hale geldi!
Bodrum'da bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü; mekan kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Bahçelievler Mahallesi Turgutreis- Gümüşlük yolu üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Alevler, kısa sürede tüm restoranı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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