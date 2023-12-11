Eyüpsultan'da restorana pompalı silahla saldırı: 2’si ağır 5 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da bir restorana kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından pompalı silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda restoranda bulunan müşterilerden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:53
Eyüpsultan'da restorana pompalı silahla saldırı: 2’si ağır 5 yaralı
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Alibeyköy Mahallesi’nde yer alan bir restoranda, dün 23.00 sıralarında kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından restorana pompalı silahla saldırı düzenlendi.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganlar 2’si olmak üzere 5 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan şahıslara müdahale ederken Emirhan Erarslan’ın göğsünden ve kolundan, Baran Karaçay’ın ise karın boşluğundan yaralandığını tespit etti. Toplam 5 kişinin yaralandığı saldırı da Feride ve Asım Aydoğan, kolundan ve bacağından yaralanırken Mohannad Mahgush’ın ise gözünden yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan Emirhan Erslan ve Baran Karaçay ile diğer yaralılar Feride Aydoğan, Asım Aydoğan, Mohannad Mahgush çevredeki hastanelere kaldırıldı.

CAMLAR TUZLA BUZ OLDU

Silahlı saldırının olduğu restoranın camları tuzla buz olurken yerlerdeki kan izleri dikkat çekti. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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