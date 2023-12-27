Rifat Serdaroğlu: Sabiha Gökçen’deki 2. pist cami minaresinin uçuşu tehlikeye sokması yüzünden notamladı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:34

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:42

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2’nci pistinin tehlikeli olduğunu ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından notamlandığını belirtti.

“CAMİ MİNARESİNİN UÇUŞU TEHLİKEYE SOKMASI SEBEBİYLE NOTAMLANDI”

Serdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Pist, 15 yıl sonra tamamlandı ve cami ile birlikte hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 2’nci piste indi, ayrılırken ise eski pistten kalkış yaptı. Çünkü, 2’nci pist notamlandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına göre her ülke kendi hava sahasına ilişkin hizmeti veya tehlikenin varlığını duyurmak zorunda ve ICAO, 2. pisti, uçakların kalkışta cami minaresinin uçuşu tehlikeye sokması yüzünden notamladı.

Uçakların, 2’nci pistten rahatlıkla inip kalkabilmesi için iki yol var, ya caminin kalkışa engel olan minaresi yıkılacak, ya ICAO üyeliğinden ayrılıp, Diyanet İşleri Başkanlığından alınacak bir fetva ile kalkış yapılacak.”