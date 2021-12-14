Rize'de bir kişi, 140'ıncı kez yaşamına son vermeye çalıştı
Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı. Şahıs, yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi.
Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) yaşamına son vermeye çalıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.
İKNA EDİLEREK ASAĞI İNDİRİLDİ
Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
FARKLI ŞEHİRLERDE 139 KEZ
Hasan İ'nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
Hasan İ., 22. kez kalkıştığı yaşamına son verme girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.
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