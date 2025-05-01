Rize’de otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Rize’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaraladı.

Rize’de otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:28

Kaza İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyünde tünel çıkışında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 ACN 998 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam’ın (21), Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.

Hüseyin Karataş, Avni Püşür ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Rize #otomobil #kaza

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