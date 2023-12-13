Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Rize’de bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 9 kişide gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:51
Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 9’u bir araçta bulunan ses sisteminin içindeki bölmeye gizlenmiş vaziyette olmak üzere toplam 15 adet ruhsatsız tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 9 şahıstan 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


İlgili Haberler

Restoranda silahlı çatışma... 1 kişi ağır yaralandı!

Restoranda silahlı çatışma... 1 kişi ağır yaralandı!
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2 oldu

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2 oldu
Eski eşini silahla rehin aldı: Tutuklandı!

Eski eşini silahla rehin aldı: Tutuklandı!

En Çok Okunan Haberler