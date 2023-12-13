Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Rize’de bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 9 kişide gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 9’u bir araçta bulunan ses sisteminin içindeki bölmeye gizlenmiş vaziyette olmak üzere toplam 15 adet ruhsatsız tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan 9 şahıstan 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Trakya’da çiftçinin zorlu hasadı
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti
- Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama