Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:51

Alınan bilgiye göre, Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 9’u bir araçta bulunan ses sisteminin içindeki bölmeye gizlenmiş vaziyette olmak üzere toplam 15 adet ruhsatsız tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 9 şahıstan 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.