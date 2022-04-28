Rize'den sonra Trabzon'da da Ekrem İmamoğlu'nun afişleri toplatıldı

28 Nisan 2022 Perşembe, 14:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günü Rize ve Trabzon'da yapacağı bayramlaşma programları için asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından toplandı.

Trabzon’un çeşitli yerlerine “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 Mayıs’ta Trabzon’da” yazılı afişler asıldı. Dün gece Gazipaşa Caddesi’ndeki afiş kaldırılırken bugün de Değirmendere mevkiinde afişlerin birkaç kişi tarafından yerinden koparıldığı kameralara yansıdı.

"TALİMATI KİM VERDİ?"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rize'den sonra Trabzon'da da Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin toplatılmasına sert tepki gösterdi.

Kaya, “Trabzon’un evladı Ekrem İmamoğlu’nun memleketine yapacağı bayramlaşma ziyaretini dahi hazmedemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız Bu neyin korkusudur, bu nasıl bir hazımsızlıktır anlamak mümkün değil. Afişlerin toplatılması talimatını kim veriyor, afişleri kim topluyor? Bu şehrin evladı bayramlaşma programı için şehrine gelemeyecek mi, bu nasıl bir zalimliktir, bu nasıl bir vicdansızlıktır? Ama ne yaparsa yapsınlar bu topraklaın insanı Ekrem İmamoğlu'nun hemşerileriyle buluşmasına, kucaklaşmasına mani olamayacaklar. Şehrin yetkililerini göreve davet ediyoruz, Bu afişleri kim toplatıyor, talimatı kim verdi?” ifadelerine yer verdi.