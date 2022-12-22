'Roboski katliamı araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Uludere'de 34 yurttaşın savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçti ancak adalet arayışı sürüyor. HDP, "Roboski katliamı" olarak bilenen olayın araştırılması amacıyla Meclis Araştırması önergesinin bugün TBMM’de görüşülmesini önerdi. Öneri, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'nda HDP Grubu, 11 yıl önce 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği "Uludere Olayı" ya da "Roboski katliamı" olarak bilinen ölümlerin tüm boyutlarıyla araştırılması için Meclis Başkanlığı'na verdiği Meclis Araştırması önergesinin, öne çekilerek bugünkü birleşimde görüşülmesi için grup önerisi getirdi.
"34 İSİM, 34 İNSAN, 34 CAN, 34 ÇOCUK, EŞ, DOST, ARKADAŞ..."
HDP Grubu adına önerge üzerine söz alan Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, yaşamını yitiren yurttaşların isimlerini TBMM Genel Kurulu'nda tek tek sıralarken, "Bu saydığım 34 isim, 34 insan, 34 can, 34 çocuk, eş, dost, arkadaş bu ülkenin savaş uçaklarınca bombalanarak katledildi. Şırnak'taki yoksul Kürt köylülerin ilk katledilmesi olayı değildi bu. 94'te de Kuşkonar ve Koçağılı köylerinde yine savaş uçaklarınca 38 yoksul Kürt köylüsü bombalanarak katledilmişti" dedi.
"ROBOSKİ'YE ADALET GELMEDEN TÜRKİYE'YE ADALET GELMEZ"
Kaçmaz şöyle konuştu:
“34 yoksul Kürt köylüsü katledildi; bir özür bile dilenmedi, bir mahcubiyet bile duyulmadı, bir sorumlu dahi yargılanmadı. Bu, vicdansızlık, insafsızlık. Bu düşmanlık değil de nedir? Yakın zamanda Ferhat Encü'ye kaldırılan o el de, Zeynep Anne'nin elini büken o el de yine bu bombayı atan elle aynı eldi, Kürt'ü inkar eden eldi, Kürt'e düşmanlık besleyen eldi, bu el Kürt’ü ve onun yanında yer alanları hedef alan eldi. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmez. Yaşadıklarımızın kaynağı devlet şiddeti, cezasızlık, savaş gerçeği ve adaletin olmayışıdır. Kürt meselesini çözmeyen bir Türkiye bölgede hiçbir sorunu halledemez; Kürt meselesini çözmeyen bir Türkiye, kendisiyle sorunlarını çözmeyen bir Türkiye kazanamaz ve ilerleyemez.".
"TAM 11 YILDIR YAS TUTUYORLAR, ADALET BEKLİYORLAR"
CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Levent Gök, "34 çocuk, 34 parçalanmış beden, 34 anne, 34 baba, onlarca kardeş, onlarca abla, dayı, yeğen ve 1 köy. Tam 11 yıldır yas tutuyorlar, adalet bekliyorlar. Adaletin gelmesi niye gecikiyor Roboski'de ve niçin gelmiyor? Olay bilinmeyen bir olay mı? Recep Tayyip Erdoğan 'Karanlık dehlizlerde kalmayacak' sözünü vermedi mi ailelere? Verdi ama olay karanlık dehlizlerde miydi acaba" dedi.
HDP'nin önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
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