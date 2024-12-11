Ankara'da 'tarihi eser' kaçakçılığı: Bizans ve Roma dönemine ait 640 sikke ele geçirildi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Yeni Bağlıca Mahallesi'nde M.A. ve Ü.G.İ'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin aracını durdurdu.
640 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, Bizans ve Roma dönemine ait 640 sikke ve eski dönemlere ait 42 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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