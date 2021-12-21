Roman Kahramanları Festivali sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi. Festivalin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, festivale övgüler yağdırdı.
Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciler tarafından "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festivale konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, çeşitli kıyafetlerle seçtikleri kahramanlara bürünen öğrencilerle sohbet etti.
Savaşçı, okumanın kişiyi ve hayatı zenginleştirici yönüne vurgu yapılan etkinliğin özellikle Sosyal Bilimler Lisesi tarafından her yıl gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, bir romanı okuyan kişinin oradaki hikayeyi, dili, karakterleri takip ederek söz konusu kurguda kendi hayatından iz düşümler yakaladığını ifade etti.
Öğrencilerin kostümlü görüntüleri sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekerek binlerce beğeni aldı.
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