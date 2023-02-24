Rönesans Rezidans nerede? Rönesans Rezidans'ta kaç kişi öldü?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:33

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:50

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından eski binaların yanı sıra çok sayıda yeni bina da yıkıldı. Yapımında ihmalkarlığın olduğu su götürmez bir gerçek olan Rönesans Rezidans'la ilgili ayrıntılar araştırılıyor. ''Cennetten bir köşe'' notuyla satışa sunulan Rönesans Rezidans, yurttaşların gündeminde. İşte ayrıntılar...

RÖNESANS REZİDANS NEREDE?

Rönesans Rezidans, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci mahallesinde inşa edilmişti.

RÖNESANS REZİDANS NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Rönesans Rezidans, 2011'de yapılmıştı.

RÖNESANS REZİDANS KAÇ KATLI?

Yapı, 12 katlı olarak inşa edilmişti.

RÖNESANS REZİDANS'TA KAÇ KİŞİ YAŞIYORDU?

Rönsans Rezidans, yaklaşık 700 yurttaşa ev sahipliği yapıyordu.

RÖNESANS REZİDANS'TA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı fakat kesin ölüm sayısı belirlenmedi. Yapının enkazı kaldırılmasına rağmen hala birçok kişiye ulaşılamadı.

RÖNENSANS REZİDANS'TA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?

Hatayspor'dan çok sayıda futbolcunun burada yaşadığı söylenirken, takımın sportif direktörü Taner Savut'un ve takımın oyuncularından Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hentbolcu Cemal Kütahya'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte enkaz altinda oldugu bildirildi. Kütahya ve oğullarından biri ölü olarak enkazdan çıkartıldı.

RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ KİM?

Binanın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. Orada başka projeler üzerinde çalıştığını söylediği Karadağ'a gidiyordu. Gezisinin deprem ile ilgisi olmadığını ve ülkeden ayrılmasının bir kaçma çabası olmadığını söyledi.