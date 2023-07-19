Roni Margulies hayatını kaybetti

Yazar ve şair Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti. Margulies, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:58
Roni Margulies hayatını kaybetti
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Bir süredir kanser tedavisi gören şair, yazar, gazeteci, tercüman Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti. Baba tarafından Aşkenaz, anne tarafından Sefarad Yahudisi olan Margulies, 5 Mayıs 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 

İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde okuyarak iktisat doktoru ve Marksist oldu, sonra iktisatla bir daha hiç ilgilenmedi. Bir dönem Londra'da yaşadı. 

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesiydi. İlk şiir kitabını 1991 yılında çıkaran Margulies'in, şiir kitapları çoğunlukta olmak üzere, anı, çeviri, edebiyat, siyaset ve tarih alanlarında kitapları bulunuyor. Son kitabı "Türk'ün Hizmetçisi - Türkiye'de Azınlık Olmak" 2020'de yayımlanmıştı.

Çok sayıda dergi ve gazete makalesi de bulunan yazar, 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı. Aynı zamanda Margulies, ‘Yetmez ama Evet’in önde gelen isimlerindendi. Margulies, Serbestiyet yazarlarındandı.


Roni Margulies Yazar Şair yetmez ama evet

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