Röportajı başını yaktı! Hastane yerine kuaföre gitmişti: Nihal Candan'ın tahliyesine itiraz

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitti. Candan'ın bu hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Mahkeme, Candan'ı yeniden cezaevine gönderebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:12
Röportajı başını yaktı! Hastane yerine kuaföre gitmişti: Nihal Candan'ın tahliyesine itiraz
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

37 KİLOYA DÜŞTÜ

Nihal Candan'ın, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı da iddia edildi.

Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.

"PAŞALAR GİBİ YATIYORUZ"

Bu haberlerin ardından Candan tahliye edildi. Candan, kısa süre sonra kuaförlerde görüldü.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi edilmesi gereken Candan, televizyonlara röportajlar vermeye başladı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk” dedi.

Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana” dedi.

Cezaevinde nasıl vakit geçirdiklerini de anlatan Candan, “Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık” diye konuştu.

Candan, “Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak” diye konuştu.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

NTV’nin haberine göre; Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi.

İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi.


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