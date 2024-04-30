Röportajı başını yaktı! Hastane yerine kuaföre gitmişti: Nihal Candan'ın tahliyesine itiraz
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitti. Candan'ın bu hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Mahkeme, Candan'ı yeniden cezaevine gönderebilir.
Dolandırıcılık ve
kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar
ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.
37 KİLOYA DÜŞTÜ
Nihal Candan'ın,
tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme
alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya"
yakalandığı da iddia edildi.
Nihal Candan'ın 37
kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.
Candan kardeşlerin
annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi
gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye
konuşmuştu.
"PAŞALAR GİBİ
YATIYORUZ"
Bu haberlerin
ardından Candan tahliye edildi. Candan, kısa süre sonra kuaförlerde görüldü.
Sağlık sorunları
nedeniyle tedavi edilmesi gereken Candan, televizyonlara röportajlar vermeye
başladı.
Futbol dünyasının
ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta
kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye
biz de haber izlemiyorduk” dedi.
Kardeşiyle
birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır
yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik
olarak zor geldi bana” dedi.
Cezaevinde nasıl
vakit geçirdiklerini de anlatan Candan, “Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz
vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık” diye konuştu.
Candan, “Sadece
nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe
gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir
derdimiz kalmayacak” diye konuştu.
AVUKATLAR İTİRAZ
ETTİ
NTV’nin haberine
göre; Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve
tahliyesine itiraz edildi.
İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi.
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