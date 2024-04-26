Tahliye kararı verilen Nihal Candan’ın hastaneye yatışı yapıldı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında bugün tahliye kararı verildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre Nihal Candan’ın dün hastaneye yatışı yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:39
Tahliye kararı verilen Nihal Candan’ın hastaneye yatışı yapıldı
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Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan hakkında sağlık sorunları nedeniyle bugün tahliye kararı verildi.

DÜN HASTANEYE YATIŞI YAPILDI

Öte yandan edinilen bilgiye göre sağlık sorunları nedeniyle Nihal Candan’ın dün hastaneye yatışı yapıldığı öğrenildi.


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