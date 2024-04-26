Son Dakika... Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı

Son dakika haberi... Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için sürpriz bir karar çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:48
Son Dakika... Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı
Abone Ol google-news

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya' hastalığına (yemek yememe) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.


Son dakika haberleri Nihal Candan haberleri Tahliye haberleri

İlgili Haberler

Bahar ve Nihal Candan infaz memuruyla tartıştı: 'Burası Etiler değil...'

Bahar ve Nihal Candan infaz memuruyla tartıştı: 'Burası Etiler değil...'
Kardeşi Bahar Candan ile tutuklanmıştı... Nihal Candan'ın evlendiği ortaya çıktı!

Kardeşi Bahar Candan ile tutuklanmıştı... Nihal Candan'ın evlendiği ortaya çıktı!
4 ay önce evlendiği ortaya çıkmıştı... Nihal Candan'ın eşi polislere kapıyı açınca bunları söylemiş!

4 ay önce evlendiği ortaya çıkmıştı... Nihal Candan'ın eşi polislere kapıyı açınca bunları söylemiş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama
Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor
CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu

Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı

Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı
Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler

Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler
İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!

İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!