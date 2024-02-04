RTÜK, AFAD'ın kamu spotunu onayladı! 6 Şubat'ta ortak yayın yapılacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle 6 Şuba saat 19.00'da tüm televizyonlarda ortak yayın yapılacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan farkındalık geliştirici 'öncelikli yayın' spotu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'dan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı.
Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.
Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.
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