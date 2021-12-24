RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in hedefinde İlhan Taşçı var

24 Aralık 2021 Cuma, 23:10

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun 2021 yılı boyunca verdiği cezaların bilançosunu çıkardı.

Taşcı, Halk TV, Tele 1, Fox TV, KRT ve Haber Türk’ün kanallarına toplamda 71 ceza verildiğini söyledi. Taşçı, RTÜK'ün 2021 yılı ceza karnesini açıklayarak "RTÜK’te 800 personel var. RTÜK sadece dört kanalı izliyor" dedi.

Taşçı, "İktidarı eleştiren kanallar yayın ilkelerini ihlal ediyor, bu hiç ceza almamış, haklarında bir tek rapor dahi düzenlenmemiş kanallar yayın ilkelerine uyuyor mu da RTÜK bunları görmezden geliyor? RTÜK’ün kendi resmi belgeleri, kaynakları bunu yalanlıyor. 2021 yılında en çok şikâyet edilen ilk üç kanal sıralamasında bu kanallardan. Haklarındaki şikâyet 100 bine dayanmış durumda, bugün, 24 Aralık itibarıyla. Düşününüz ki izleyiciden on binlerce şikayet gelmesine rağmen bu kanallarla ilgili düzenlenmiş tek bir rapor, verilmiş tek bir ceza dahi yok. Bu tablo RTÜK’teki adaletsizliğin, liyakatsizliğin, keyfiliğin, görevi kötüye kullanmanın ve ayrımcılığın tablosudur. İnsan en azından nazar boncuğu niyetine bir ceza verir. Bunların tamamı yaptırım gerektiren yayınlar yapan kanallar. Bu kanalların koruyucusu, hamisi, temsilcisi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN, TAŞÇI'YI HEDEF ALDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yaptığını söyleyen İlhan Taşçı'yı hedef aldı.

Taşçı'nın yaptığı, 'RTÜK 2021 Karnesi' açıklamasında verileri çarpıttığını aktaran Şahin, Taşçı'nın kurumu değil Şahin'i eleştirdiği halde "Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması için kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor'' ifadelerini kullandı.

"İDARİ VE ADLİ ANLAMDA GEREĞİ YAPILACAK"



''Hezeyanları kabul edilemez'' diyen Şahin, ''Şahsım ve kurum çalışanlarımıza yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

"Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması için kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor. Hezeyanları kabul edilemez. Şahsım ve kurum çalışanlarımıza yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır."