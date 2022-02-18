Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, BİK temsilciliğine atandı
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında gündeme getirdiği Basın İlan Kurumu’nun (BİK) boş bulunan genel kurul temsilciliklerine atama yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başdanışman Saadet Oruç ile 10 ismi daha BİK Genel Kurulu temsilciliklerine atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.
Ataması yapılan isimler arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un da yer alması dikkat çekti.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5.inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
1. Fecir ALPTEKİN
2. Saadet ORUÇ
3. Mehmet AKARCA
4. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ
5. Osman KÖSE
6. Ahmet ARSLAN
7. Ebubekir ŞAHİN
8. Edibe SÖZEN
9. Mehmet Emin BABACAN
10. İsmail ÇAĞLAR
11. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
12. Zakir AVŞAR.
KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, boş bulunan temsilcilikler nedeniyle uzun süredir toplanamıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Şubat’taki CHP grup toplantısında bu konuyu da gündeme getirmişti.
Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
- Basın İlan Kurumu var. Devletin resmi ilanları var. ‘Bu resmi ilanlarda tarife çok düşük’ diyorlar. ‘Bu tarifenin artması lazım. En azından 50 bin altında tirajı olan gazetelere santim-sütun olarak 30 liralık bir fiyatın belirlenmesi gerekir. Bu ancak bizi kurtarabilir, ancak ayakta durabiliriz’ diyorlar. Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor. Genel Kurulu toplanmıyor oysa kendi kanununda üç ayda bir toplanması gerekir. 2018’den beri Cumhurbaşkanı’nca atanması gereken 12 üye atanmadığı için Genel Kurul toplanamıyor. Toplanamadığı için fiyatlar belirlenemiyor.
Yayımlanan atama kararı şu şekilde:
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