Kararını canlı yayında açıkladı: Gökmen Karadağ TELE1’den ayrıldı!
'Açıkça' programını sunan gazeteci Gökmen Karadağ, dün canlı yayında TELE1'den ayrıldığını duyurdu. Karadağ, "Ayrılma kararı benden kaynaklı" dedi.
TELE1'de ‘Açıkça’ programını sunan gazeteci Gökmen Karadağ, kanaldan ayrıldığını açıkladı.
"BU TELE1'DEKİ SON YAYINIM"
Karadağ, dün akşam canlı yayında kararını şu sözlerle duyurdu:
"Bu benim TELE1’deki son yayınım. Ayrılma kararı benden kaynaklı. Benim mesleki olarak durumlardan dolayı aldığım bir karar. Asla editöryal bir baskı, anlaşmazlık yok. Bunlar söz konusu da olmaz. Ben de bunları kabul eden bir televizyoncu değilim. Ne TELE1 bunu yapar ne de ben… Merdan Yanardağ’a, TELE1 emekçilerine ve sizlere teşekkür ediyorum.”
Öte yandan ‘Açıkça’ programının Salim Şen’in sunumuyla yayına devam edeceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Üç dakika arayla iki deprem
- ‘Ortalama zekaya sahip…’
- Alagöz'ün istismar dosyası: Çocuğun rızası varmış!
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Darp raporu alarak sözleşmesini feshetti!