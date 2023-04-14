RTÜK'ün 'Halk TV' kararına mahkeme engeli

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:12

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’de Serhan Asker’in programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Dad isimli kitabının gösterilmesinin ardından kanala ceza vermişti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş’ın kitabı gerekçe gösterilerek verilen cezaya dair, “RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten yüzde 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. ‘Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirli’ olmaya devam ediyor! Kitaptan korkanlar ülkesi. Terör örgütüne üyelik noldu?” ifadeleriyle cezayı duyurmuştu.

MAHMEMEDEN 'YÜRÜTMEYİ DURDURMA' KARARI

Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına katılan Halk TV Ankara Grup Temsilcisi Serhan Asker, Bölge İdare Mahkmesi'nin aldığı yeni kararı açıkladı. Asker, "Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. O karar mahkemede tartışılacak" dedi.

Halk TV'nin bölgedeki yayınlarının iktidarı kızdırdığını söyleyen Serhan Asker, "Biz bir algı yapmaya gitmiyoruz. Halk bunları anlattığı için bize beş yayın durdurma ve para cezası verdiler. Ama Ankara'da hâkimler var. 'Dur' dediler şimdilik" ifadelerini kullandı.