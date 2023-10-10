RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
TBMM Genel Kurulu'nda Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK üyeleri olarak seçildi.
BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM’DE
Buna göre Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK üyesi oldu.
Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK'te 18 Ekim 2023 tarihinde başkanlık seçimi yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te
- Hamas'tan rehine açıklaması