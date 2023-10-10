RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 21:37
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
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TBMM Genel Kurulu'nda AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK üyeleri olarak seçildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM’DE

Buna göre Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK'te 18 Ekim 2023 tarihinde başkanlık seçimi yapılacak.


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