'Ruhsuzlar'a 6 ilde operasyon: Gözaltılar var

9.05.2026 08:47:00
DHA
Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne üye oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren eğlence mekanına yönelik aralık ayında gerçekleştirilen kurşunlama olayının ardından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamda yürütülen çalışmalarda, ‘Ruhsuzlar’ organize suç örgütü üyelerinin 4 farklı ilde iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği belirlendi.

Bunun üzerine Ankara merkezli 6 ilde, 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K., K.Ç., A.A., T.K., A.C.E., A.D., A.M.K. ve Ş.Ö. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerince yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

