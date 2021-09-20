Son Dakika... CHP, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı disipline sevk etti
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP'nin MYK toplantısında disipline sevk edildi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.
Öztrak, CHP MYK toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztrak, bir vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın disipline sevk edildiğini duyurdu.
KÜFÜR ETMİŞTİ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca, bir yurttaş Serkan Yalnız'a ağır küfürler etmişti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini belirterek, koruma talep etmişti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen taraftara telefonda 12.5 dakika boyunca ağır küfürler eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için MYK’ya sevk talimatı vermişti.
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