Rusya’nın tankı Türklerin TIR'ına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: 'Bomba sesleriyle uyandık'
Rusya’ya ait askeri tanklar Ukrayna’ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna’nın zırhlı aracına, ardından da Türklerin kullandığı TIR'a çarptı. Korku dolu anlar yaşayan Türk vatandaşı o anları anlatarak, "Bomba sesleriyle uyandık" dedi.
Hatay’da yaşayan TIR şoförü Yusuf Altinöz, ihracat yükünü Ukrayna’ya getirdiği esnada korku dolu anlar yaşadı. Ukrayna Gümrük Kapısı’nın önünde TIR'da uyuduğu esnada bomba sesleriyle uyanan TIR şoförü Altinöz, ardından Rusya’ya ait askeri tankın, önce Ukrayna’nın zırhlı aracına ardından da kendi TIR aracına çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
“BOMBA SESLERİNE UYANDIK”
TIR şoförü Altinöz o anlar için, “İhracat yükümüzü teslim etmek için Ukrayna’ya geçiş yaptık. Gümrüğün önünde uyumak için beklediğimiz anda sabaha karşı bomba seslerine uyandık. Rusya’nın tankları Ukrayna’ya giriş yaptığı esnada, arkamızda duran Ukrayna tankına çarpıp yoldan çıkarttı. O esnada Rusya’nın tankı bizim TIR aracına da vurdu. Çok şükür bizde bir şey yok. Buradan tahliye edilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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